HP, Brooks Running ile birlikte 3D baskılı ayakkabıyı tanıttı

HP, Imagine 2023 etkinliğinde Brooks Running ile birlikte geliştirdiği 3D baskılı ayakkabıyı duyurdu. Bu yeni teknoloji sayesinde sporcular daha verimli bir koşu deneyimi yaşayabilecek.

Hp, bugün düzenlediği Imagine 2023 etkinliğinde taşınabilir bilgisayardan yazıcıya kadar yeni ürünlerini tanıttı. 3D baskı teknolojilerinde önemli adımlar atan şirket, etkinlikte spor ekipmanları üreticisi Brooks Running ile ürettiği 3D ayakkabısı Brooks Exhilarate-BlueLine modelini de duyurdu.

Hp'den en gelişmiş koşu ayakkabısı: Brooks Exhilarate-BlueLine

Brooks Running, Hp'nin 3D baskı teknolojisiyle geliştirdiği "bugüne kadarki en gelişmiş koşu ayakkabısını" tanıttı. Brooks Exhilarate-BlueLine isimli model, HP Multi Jet Fusion teknolojisi kullanılarak oluşturulan 3D baskılı bir tabana sahip.

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HP tarafından yapılan ilk testler, 3D baskılı tabanın yüzde 90 oranında daha yüksek enerji geri dönüşü sağlıyor. Bu da sporcuların daha verimli şekilde koşmasına ve her adımda daha fazla itiş gücü elde etmesine izin veriyor.

Brooks Running ayrıca sporcu verilerini kullanarak taban tasarımını belirli ayakkabı boyutları için özelleştirebildi. Bu da sporcunun boyuna ve kilosuna bağlı olarak kişiye özel en uygun koşu deneyimi sunabileceğini gösteriyor.

Etkinlikte, HP ve Brooks Running'nin sürdürülebilirlik konusunda birlikte çalıştığı belirtildi. Buna göre Brooks Yöneticisi Nikhil Jain, 3D baskının üretimde daha az malzeme kullanmaya fırsat tanıdığını belirtti.

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