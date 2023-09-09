Hogwarts Legacy Fiyatı Yüzde 50 Zamlandı

Son yıllarda Türkiye'de dolar kurunun yükselmesiyle birlikte oyun fiyatları da artmaya devam ediyor. Hogwarts Legacy de fiyatı artan oyunlar arasına katıldı.

Son yıllarda Türkiye'de dolar kurunun önemli seviyede yükselmesi, firmaları oyun fiyatlarını yükseltmesi için mecbur bıraktı. Şimdiye kadar zamlanmayan oyun neredeyse hiç kalmamışken, bu listeye kısa süre önce Hogwarts Legacy de katıldı.

Hogwarts Legacy fiyatı için yüzde 50 zam!

Dijital oyun mağazası Steam, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Türkiye'de uygulanan dolar kurunu 1.8 TL'den 10 TL'ye çıkarttı. Bunun akabinde yayıncılara önerilen fiyat da güncellendi ve zamlar yansımaya başladı. Tabii Rockstar Games ve CD Projekt Red gibi dünyaca ünlü geliştiriciler de bu durumdan geri kalmadı.

Şimdiye kadar Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi popüler oyunlar çoktan zamlandı ve bu zamlar durmayacak gibi görünüyor. Öyle ki kısa süre önce Hogwarts Legacy de fiyatı artan yapımlar arasına dahil oldu.

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Hogwarts Legacy, 1800'lerde Harry Potter evreni üzerine kurulu bir oyun olarak çıktı. Cadılık ve Büyücülük okulunda eğitim gören bir öğrenciyi canlandırdığımız oyun, hem grafikleri hem de açık dünyası ile övgü topladı.

Çıkışından bu yana fiyatı aynı kalan Hogwarts Legacy, kısa süre önce yüzde 57 oranında zamlandı. Bununla birlikte oyunun fiyatı 699 TL'den 1.099 TL'ye yükseldi. Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition sürümünün fiyatı ise yüzde 50 seviyesinde zamlanarak 799 TL'den 1.199 TL'ye çıktı.

Öte taraftan oyuna çeşitli içerikler ekleyen Hogwarts Legacy: Dark Arts Pack ise yüzde 67 seviyesinde zammın ardından 239 TL'den 399 TL'ye yükseldi. Hem Steam hem de Epic Games'te güncellenen fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition799,00 TL1.199,00 TL (+50%)Hogwarts Legacy699,00 TL1.099,00 TL (+57%)Hogwarts Legacy: Dark Arts Pack239,00 TL3.99,00 TL (+67%)

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hogwarts Legacy için yapılan zammın ardından güncellenen fiyatı sizce uygun mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.