GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin Satış Rakamları Açıklandı

Rockstar Games'in üst kuruluşu olan Take-Two Interactive, finansal raporunda GTA 5'in 190 milyon, Red Dead Redemption 2'nin ise 57 milyon kopya sattığını açıkladı.

Dünyanın en popüler oyunları denince Red Dead Redemption 2 ve Grand Theft Auto (GTA) 5, daima akla ilk gelen yapımlar arasında yer alıyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen bu iki oyun, özellikle hikayeleri ile oyuncuları büyülüyor. Bu nedenle oyuncu sayısı bir hayli fazla.

Son olarak Rockstar Games'in üst kuruluşu olan Take-Two Interactive, şirkete ilişkin finansal raporunu yayınladı. Burada GTA 5 ve Red Dead Redemtion 2 'nin satış sayısı da görüldü. İşte ayrıntılar…

GTA 5, neredeyse 200 milyon kopya sattı!

Take-Two Interactive'in en son finansal raporunda 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5'in bugüne kadar 190 milyon kopya sattığı belirtiliyor. Tabii bu noktada Epic Games'in geçtiğimiz yıllarda bu oyunu ücretsiz olarak hediye ettiğini belirtmek gerekiyor. Bu sayıya bedava şekilde dağıtılanların dahil edilip edilmediği bilinmiyor.

Bununla beraber sunulan verilere göre Grand Theft Auto serisinin tüm oyunları toplamda 410 milyondan fazla kopya sattı. Bu da GTA 5'in onlarca oyunun bulunduğu serinin büyümesinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

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Hikayesi ile oynayan kişiler tarafından olumlu yorumlar alan, "oynamadan ölmeyin" denilerek işaret edilen Red Dead Redemption 2 içinse şimdiye kadar 57 milyon kopya sattığı bilgisi yer alıyor. Söz konusu yapım, Ekim 2018'de çıkış yaptı.

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı resmi hesabı üzerinden duyurdu. Son aylarda oyun dünyasının gündeminden düşmeyen yapım için aralık ayında bir fragman yayınlanacak.

Oyunun çıkış tarihi için bir açıklama bulunmasa da bu noktada beklentiler 2024 yılını işaret ediyor. GTA 6'nın Take-Two Interactive'in gelirlerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

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