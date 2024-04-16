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Getir, FreshDirect ve BiTaksi'yi satacak mı?

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Teslimat sektörünün önde gelenlerinden Getir, son yıllarda önemli bir büyüme gösterdi. Böylelikle Türkiye sınırlarını da aşıp bazı Avrupa ülkelerinde de hizmet vermeye başladı. Ancak son gelişmelere göre şirketin önemli bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi. Peki Getir, küçülüyor mu?

Getir küçülüyor mu, FreshDirect ve Bitaksi'yi satacak mı?

Geçen sene yüzlerce çalışanını işten çıkaran şirket, bir kez daha küçülmeye gidiyor. Buna göre Getir için Aralık 2023'te satın aldığı FreshDirect ve Türkiye'de hizmet veren BiTaksi hizmetlerini satmayı planladığı iddia edildi. Firmadan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu nedenle küçülmenin şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu belirtelim.

Getir, 2022'nin başlarında yaklaşık 12 milyar dolar değerlemeye sahipti. Hatta bu sayede 750 milyon doların üzerinde bir fon da toplamıştı. Ancak firma, o zamandan beri düşüş gösteriyor. Bu nedenle İtalya ve İspanya'dan çekilen şirket, şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyet gösteriyor.

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Öte yandan Türk firma, marka bilinirliğini artırmak için yatırımlar yapmaya da devam ediyor. Hatta bu kapsamda İngiliz futbol takımı Tottenham Hotspur ile bir sponsorluk anlaşması yapmıştı. Bunun ne kadar işe yaradığı ise bilinmez.

Getir, şu anda herhangi bir iflasın söz konusu olmadığını ve bir ülkeden çekilme kararı alırsa bu süreci kademeli olarak tamamlayacağını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

BiTaksi Getir Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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