Türkiye'nin en büyük hızlı teslimat şirketlerinden Getir, geçtiğimiz yıllarda ülkemiz sınırlarını aşarak bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de hizmet vermeye başlamıştı. Ancak aradan uzun bir süre geçmesinin ardından firmanın küçüldüğü belirtiliyor. Buna göre Getir, Avrupa ve ABD'den çıkacağını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor

Getir, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde en büyük potansiyel olarak gördüğü ana pazarı Türkiye'ye daha fazla odaklanmaya karar verdiğini açıkladı. Buna göre şirket; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çıkma kararı aldı.

Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect firması ise faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Yerli şirket, yurt dışı pazarların, gelirlerinin sadece yüzde 7'sini oluşturduğunu belirtti. Buna göre firma, aldığı kararla Türkiye'ye daha fazla odaklanacak.

Akıllı telefonlarda basit şifre kullanmak yasaklanıyor!

Getir, Temmuz 2023'te ise İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekilme kararı almıştı. Firma bu kararı da finansal kaynakları için operasyonel karlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının daha yüksek olduğu mevcut pazarlara odaklanmak için vermişti. Yani şu ankine benzer bir durum söz konusu.

Nazım Salur'un CEO'su olduğu şirket, önümüzdeki haftalarda önemli adımlar atabilir. Bu da firmanın geleceğini belirleyecektir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki siz Getir'in Avrupa ve ABD pazarından çekilme kararı alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şirket, nasıl adımlar atacak? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.