FIFA, VAR konuşmalarının stadyumda dinletilmesine karar verdi

Son dönemde spor müsabakalarında teknoloji kullanımı gitgide yaygınlaştı. Çeşitli spor dallarında uzun süredir kullanılan teknoloji 2016 yılındaki İtalya- Fransa maçıyla birlikte futbola da giriş yaptı. Ancak futboldaki tartışmaları bitirmeye henüz gücü yetmiyor. FIFA, tüm elit liglerde kullanılan VAR teknolojisiyle ilgili önemli bir karar aldı.

VAR konuşmaları, stadyumda dinletilecek

Video Yardımcı Hakem (VAR), yarı otomatik ofsayt sistemi ve gol çizgisi teknolojisi bir süredir futbol müsabakalarında kullanılıyor. Hakem tartışmalarını bitirmesi beklenen teknolojinin sorunları başka bir boyuta taşıdığı görülüyor.

Ülkemizde de dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerinde de VAR ve maç hakemi arasında yaşanan diyaloglar merak konusu. FIFA'nın bu konuda uzun süredir bir girişim düşüncesi vardı. Ancak ilk hamle Portekiz'den geldi.

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Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Tahkim Konseyi başkanı José Fontelas Gomes, ülke futbolunda tartışma yaratan VAR kararlarının hangi diyaloglar neticesinde alındığını herkesin duyması gerektiğini düşünerek FIFA'ya bir başvuruda bulundu. FIFA, Portekiz Futbol Federasyonu'na bu konuda yetki verdi.

José Fontelas Gomes, FIFA ve IFAB'dan birer yetkilinin de katılacağı bir toplantıyla alınan bu kararı önümüzdeki hafta içinde açıklayacak. Buna benzer bir uygulama, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda uygulanmıştı. Eğer uygulama Portekiz'de başarılı olursa diğer elit liglerde de uygulanması tavsiye edilecek.

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