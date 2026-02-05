Haberler

Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor

Kripto para sektöründe denetimler sıkılaşıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yasakladığı faaliyetlere rağmen izinsiz şekilde hizmet sunmaya devam eden kripto para borsaları ile bu borsaları tanıtan fenomenler, hapis ve adli para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. İşte detaylar…

Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabul edilmesinin ardından, birçok küresel kripto para borsası faaliyetlerini yeni düzenlemelere uyumlu hale getirdi. Bu düzenlemeler kapsamında, izinsiz kripto varlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Yurt dışında yerleşik platformların Türkiye'deki kullanıcılara yönelik hizmet sunması da izinsiz faaliyet kapsamında değerlendiriliyor.

SPK düzenlemeleri doğrultusunda, sektörde "affiliate" ya da referans programı olarak bilinen uygulamalar da yasaklandı. Bu kapsamda, aralarında dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in de bulunduğu bazı platformlar, Türkçe dil desteğini kaldırdı ve referans programlarını sonlandırdı. Ancak buna rağmen bazı kripto para fenomenlerinin, Türk takipçilere yönelik olarak affiliate linkleri paylaşmaya devam ettiği görülüyor.

Uzmanlar, yasak olmasına rağmen sürdürülen bu paylaşımların hem fenomenler hem de tanıtımı yapılan kripto para borsaları açısından ciddi yaptırımlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle denetimi daha zor olan Telegram gibi platformlar üzerinden yapılan paylaşımların dikkat çektiği belirtiliyor. Yüz binlerce aboneye sahip bazı kanallarda global kripto para borsası Bybit'e ait affiliate linklerinin aktif şekilde paylaşıldığı, Türk kullanıcılara yönelik pazarlama çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor.

FENOMENLER DE İNCELEME ALTINDA

Uzmanlara göre, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı sadece borsaları değil, bu faaliyetlere aracılık eden fenomenleri de kapsıyor. Bunun yanı sıra, yetkisiz yatırım tavsiyesi vermek, piyasa manipülasyonu yapmak, reklam olduğunu gizleyerek tanıtımda bulunmak ve yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak gibi suçlar nedeniyle de ağır cezalar gündeme gelebilir.

"KENDİ DENEYİMİM" ADI ALTINDA FİİLİ REKLAM

Affiliate sisteminin en büyük sorunlarından birinin çıkar çatışması yarattığına dikkat çeken uzmanlar, bu modelde gelir elde eden kişilerin, tanıttıkları platformun güvenilirliği ya da risklerinden çok, yönlendirdikleri kullanıcı sayısına odaklandığını belirtiyor. Bu durumun yatırımcılara tarafsız ve sağlıklı bilgi sunulmasını zorlaştırdığı, yatırımcılara tarafsız ve sağlıklı bilgi sunulmasını zorlaştırdığı, "kendi deneyimim" ifadesiyle yapılan birçok paylaşımın ise fiilen reklam niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

