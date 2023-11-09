Exxen, Bayern Münih - Galatasaray Maçı Sırasında Çöktü

UEFA maçlarının yayın haklarını satın alan Exxenspor, Bayern Münih - Galatasaray maçı sırasında çöktü. Kullanıcılar, maçı izleyemediğini açıklıyor. Exxen neden çöktü, ne zaman açılacak ve maç nasıl izlenir soruları gündemde.

UEFA maçlarının yayın haklarını satın alan Exxenspor, Bayern Münih – Galatasaray maçı sırasında çöktü. Kullanıcılar, 23.00 itibarıyla başlayan maçı izleyemediğini açıklıyor. Peki Exxen neden çöktü, ne zaman açılacak, Bayern Münih-Galatasaray maçı nasıl izlenir?

Bayern Münih-Galatasaray öncesi Exxen neden açılmıyor?

Şampiyonlar Ligi A grubundan oynanacak Bayern Münih-Galatasaray maçı öncesinde yüzlerce Exxenspor üyesi şikayette bulundu. 23.00'da başlayan maçı izleyemediklerini söyleyen kullanıcılar, eleştirilerini sosyal medya üzerinden yansıttı.

Exxen bir kez daha Galatasaray maçında çöktü. pic.twitter.com/IAfDC5RI18 — Le Marke Sports (@lemarkespors) November 8, 2023

Maç sırasında uygulamalarına giriş yapan kullanıcıları "Üzgünüz! Sunucu şu anda yanıt vermiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." şeklinde bir mesaj karşıladı. Ancak Exxen'in çökmesi bölgesel işliyor gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar uygulamanın çalıştığını, ancak yayının donduğunu söylüyor. Bazı kullanıcılar ise ara ara uyarı ekranı çıkmasından şikayet ediyor.

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Bayern Münih-Galatasaray maçı TV8.5'tan verilecek mi sorusu da merak konusu haline geldi. Henüz resmi bir açıklama bulunmuyorken, Exxen sunucularında hata yaşanıp yaşanmayacağına göre karar verilecektir diye düşünülüyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Maçını yayımlamaya çalışan Exxen yine çöktü. Galatasaray'ın 3 Şampiyonlar Ligi maçının 3'ünde de çöktü. Çökmeye devam ediyor. Kaçak yayın izleyenler ise takılmadan izleyebiliyor. Parasını verenlerin gördüğü ekran ise aşağıdaki gibi: pic.twitter.com/y9RAwDwIFS — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) November 8, 2023

Ve Exxen yine coktu https://t.co/ZF7RMlefsQ pic.twitter.com/APp6F672NS — Balkolik (@BaIkolik) November 8, 2023

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