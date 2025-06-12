Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak

Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Haber Videosu

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, otonom sürüş teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde Tesla sahiplerinin araçlarını robotaksi filosuna dahil edebileceğini duyurdu. Bu sayede araç sahipleri, araçlarını gönüllü olarak robotaksi ağına entegre ederek gelir elde edebilecekler.

Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde önemli bir eşiğe yaklaşıyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla sahiplerinin araçlarını yakında robotaksi filosuna kolayca dahil edebileceğini duyurdu. Bu kapsamda ilk halka açık test sürüşleri 22 Haziran'da başlayacak.

Testlerin merkezi, Tesla'nın genel merkezinin de bulunduğu Teksas'ın Austin şehri olacak. Şirket, uzun süredir geliştirdiği sürücüsüz araç teknolojisini bu adımla gerçek hayat koşullarında denemeye başlayacak.

ARAÇLARINIZ YATARKEN PARA KAZANACAK

Musk'ın açıklamasına göre, Tesla sahipleri araçlarını gönüllü olarak robotaksi ağına entegre ederek gelir elde edebilecek. Şirketin vizyonuna göre, araçlar kendi başına teslimat gerçekleştirebilecek, hatta sahibinin bulunduğu adrese sürücüsüz şekilde ulaşabilecek. Bu sistemle birlikte, araç sahiplerinin 'yatarken para kazanma' imkânı doğmuş olacak.

ŞİRKETİN ÖNCELİĞİ OTOMON SÜRÜŞ

Bu gelişme, Tesla'nın stratejik yöneliminde de dikkat çekici bir değişimi ortaya koyuyor. Musk, daha önce gündeme gelen uygun fiyatlı elektrikli araç projelerinin bir süreliğine geri planda kaldığını ima ederken, şirketin yeni önceliğinin otonom sürüş teknolojileri olduğunu net şekilde vurguladı.

OTONOM ARAÇLAR ŞEHİR HAYATININ SIRADAN BİR PARÇASI OLACAK

Elon Musk, sistemin güvenliğini sağlamak için yoğun test ve denetim süreçlerinin devam ettiğini, bu nedenle planlanan tarihlerde değişiklik olabileceğini de belirtti. Ancak hedef, kısa vadede otonom araçları şehir hayatının sıradan bir parçası haline getirmek.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir

Trump'tan dünyayı tedirgin eden Orta Doğu mesajı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti

Tansiyon git gide yükseliyor! Pezeşkiyan'dan tarihi nükleer resti
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor

İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıta okkalı zam
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya önemli gelişmeyi bu fotoğrafı paylaşarak duyurdu
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVatanim:

Türkiyede olmsz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Ulusun:

Aslında çok iyi fikir ama, fsd yani kendi kendine otonom sürüş güvenlik sebebi ile Avrupa'da yasak dolayisi ile Türkiye de de yasak. Belki ileride açılır. Bu arada Tesla Cyber Truck da Avrupa da güvenlik nedeni ile satışı yasak, tasarımı çok sivri olduğu için yaya guvenligine uygunluk vermedi euroncap.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Bizim ülkede koltuğu yırtarlar... Lazım değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

Abd isterse anında kontagı kapatarak seni eve hapsedecekler yani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKorta:

Taksiciler bırakımı bunu bea?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de yeni kriz! Yüzlerce çalışanın işine son verilecek
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı

Apar topar harekete geçtiler! Aziz Yıldırım bakın ne yaptı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
title