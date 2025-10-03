Ege Üniversitesi'nden Japon Denizhıyarı Araştırması

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesince hazırlanan projeyle, Ege ve Marmara kıyılarında popülasyonu artan Japon denizhıyarının (Apostichopus Japonicus) tür varyasyonları, üreme gücü ve yetiştiriciliği araştırılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon'un yürütücülüğünde "Japon Denizhıyarının Moleküler Tanımlanması, Üreme Biyolojisi ve Larval Dönem Yetiştiriciliği İncelemeleri" başlıklı proje hazırlandı.

TÜBİTAK-ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan projeyle, Marmara ve Ege kıyılarında varlığı 2023 ve 2024 yıllarında tespit edilen Japon denizhıyarının, ülke kıyılarındaki tür varyasyonları, üreme gücü ve yetiştiriciliği incelenecek.

Proje, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Tokaç, Prof. Dr. Şule Gürkan, Doç. Dr. Serhat Engin ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Özcan Gökçek'in katkılarıyla yürütülecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Raziye Işık Kalpar ise proje danışmanı olarak görev alacak. 15 ay sürecek proje kapsamında, bir lisans ve bir lisans üstü öğrenciye burs sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tolon, dünya denizhıyarı ticaretinde en çok tercih edilen bu türün, yıllık yaklaşık 1 milyar 631 milyon dolarlık ekonomik değeri bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de türün ilk olarak İzmit Körfezi kıyılarında belirlendiğini, ardından Ege kıyılarında önemli popülasyonlar oluşturduğunu aktaran Tolon, şunları kaydetti:

"Bu değerli denizhıyarı türünün gerek ekonomik gerekse ekolojik faydaları gözetilerek gerçekleştirilecek ilk ve öncü projeyle, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiricilik ve avcılık sektörüne potansiyel yeni bir tür kazandırılması ve denizlerimizde avcılık baskısıyla popülasyonları azalma riskiyle yüzleşen yerel türlerin ekolojik faydalarının alternatif bir türle desteklenebilmesi yönünden gerek duyulan temel ve özgün veriler, ileri araştırma yöntemleri ve analizlerle sağlanacaktır."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da proje ekibini makamında ağırlayarak, tebrik etti.