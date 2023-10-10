EA Sports FC 24, ilk haftasında 11,3 milyon oyuncuya ulaştı

EA Sports, FIFA serisini sonlandırarak EA Sports FC serisine geçti. İlk oyunları olan EA Sports FC 24, ilk haftasında 11,3 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir ilgi gördü. FIFA oyunlarını da dijital mağazalardan kaldıran şirket, yeni serisiyle futbol tutkunlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Ea Sports, futbol oyunu dünyasında bir ikon halini almış FIFA serisini artık bitirdi. FIFA ile bozulan anlaşmanın ardından EA Sports FC ismiyle yeni bir seriye başlayan şirket, bu değişimin olumsuz etkilerinden bir hayli çekiniyordu. Gelen ilk bilgiler şirketi sevindiren cinsten.

EA Sports FC 24, ilk haftasından 11,3 milyon oyuncuya ulaştı

EA Sports, marka haline gelmiş ismi değiştirmek zorunda kalarak zor bir işe koyuldu ve FC serisine başladı. Ancak bir hafta önce sahne alan oyun, ilginin kaldığı yerden devam ettiğini gösteriyor. Yapılan açıklamaya göre EA Sports FC 24, ilk haftasından 11,3 milyon kullanıcı tarafından satın alındı.

EA Sports başkanı Cam Weber konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;

Milyonlarca oyuncumuzu uzun bir sürenin ardından tekrar ağırlamanın heyecanını duyuyoruz. Bunun yanı sıra, FC 24'teki yeni oyuncuların yıldan yıla neredeyse yüzde 20 artması, her yerdeki futbol taraftarlarının FC serüvenine katılma heyecanını gösteriyor. EA Sports FC aracılığıyla dünyanın en büyük futbol topluluğunu kuruyoruz ve daha yeni başlıyoruz.

Geçmişe elveda: EA Sports, FIFA oyunlarını kaldırdı!

PES ve FIFA çekişmesi artık tarih olması, futbol oyunu tutkunlarında biraz burukluk yaratmıştı. FIFA her ne kadar anlaşma zemini kovalasa da FIFA ile anlaşamayarak işim değişikliğine gitti. Öte yandan şirket, geçmişteki ortaklığının izlerini yavaş yavaş siliyor. EA Sports, geçmiş FIFA oyunlarını dijital mağazalardan kaldırdı.

Oyunun yoğun bir ilgi gördüğünü PlayStation verileri de söylüyor. Eylül ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının zirvesinde EA FC 24 karşımıza çıkıyor. EA FC 24, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarında çıkışını gerçekleştirdi.

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