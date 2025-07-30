Düzceli Mühendisten Hibrit Bisiklet İnovasyonu

DÜZCE'de Ömür Topçu (43), kendisine ait bisiklete içten yanmalı 48 CC'lik motor taktı. Topçu, motorlu hale getirdiği ve düz yolda 30 kilometre hıza kadar çıkabilen bisikletini, 100 kilometrede 3 litre yakıt tüketimiyle günlük hayatında kullanmaya başladı. Topçu, "Kendi işimden evime gelebiliyorum, gündelik işlerimi halledebiliyorum. Bu şekilde bir sistem yaptım" dedi.

Düzce'de özel bir firmada çalışan Ömür Topçu, kendisine ait bisiklete 48 CC'lik içten yanmalı motor taktı. 25 yıldır Düzce'de yaşayan Topçu, düz yolda 30 kilometre hıza kadar çıkabilen bisikletiyle, özel bir firmada tekniker olarak çalıştığı işine gidip gelirken, günlük işlerini de halletmeye başladı. 100 kilometrede 3 litre yakıt yakan bisikletiyle hem zamandan hem de masraftan tasarruf ettiğini belirten Ömür Topçu, "Zincir dişli sistemini, gergisini bir de bisikletimin kendi orijinal zincir kısmını vites kısmını boşta bırakmadım. Hibrit bir sistem oldu aslında. Motorun gücünün yetmediği yerde ben pedalı çevirerek aynı şekilde rampa yukarı çıkabiliyorum. 20-25 kilometre hızla da olsa çıkabiliyorum rampa yukarı. Trafikte kenarda seyredebiliyorum. Kendi işimden evime gelebiliyorum. Kendi gündelik işlerimi halledebiliyorum. Bu şekilde bir sistem yaptım. İki zamanlı eski mobilet motorlarından 48 CC bir motor gücüne sahip. Ayriyeten bir debriyaj kavramasına sahip. Elle kontrollü ayakla tahrik verip çalıştırabiliyoruz. Maksimum hızım 10 derecelik bir eğim de 40 kilometre, rampa aşağı inerken 50 kilometreyi buluyor. Düz yolda ise 30 kilometre hızda seyredebiliyorum" dedi.

HEDEFİ, ÖN TEKERE DE ELEKTRİKLİ MOTOR KOYMAK

Bisikletine kurduğu sistemle yakıt tasarrufu da sağladığını belirten Topçu, hedefinin bisikletine elektrikli motor da ekleyerek hibrit şekilde kullanmak istediğini ifade ederek, "Benzin fiyatları 50 küsur lira olunca şu anda eminim en minimal yakan bir araç da olsa Düzce'ye gidiş-geliş 90 liralık bir benzin harcar. Ama ben bununla 100 kilometreyi 3 litrelik benzinle katedebiliyorum. Bu da ideal bir yakıt sarfiyatı. Motorun iki zamanlı bir motor olduğunu düşünürsek, enjeksiyonlu bir sistem olmadığını düşünürsek 3 litre gayet ideal. Çünkü ben iş yerinden çıktığım zaman eve istediğim yoldan da gitsem, kestirme yoldan da gitsem gideceğim kilometre belli. 100 kilometrede bir deponun içerisine aslında yarım litre benzin kalıyor. Şimdi bunda düşündüğüm bir şey daha var. Ön tekere elektrikli bir motor koyup, bu motorla bu iki zamanlı benzinli motoru entegre ile çalıştırıp yaklaşık 60 kilometre kadar bir hıza ulaşabilmek. Elektrik ve benzini aynı anda kullanabilmek. Bunu normal bir bisikletle yapabilirsem çok şeyin öncüsü olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,