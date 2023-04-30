Dünyanın İlk Hidrojenli Skuteri Hebunk, Teknofest 2023'te Hibe Desteği Aldı

Dünyanın ilk hidrojenli skuteri Hebunk, Teknofest 2023'te hibe desteği almaya hak kazandı. Hidrojen alanında yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanan genç girişimler ödüllerini, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

Türkiye'nin en büyük havacılık, teknoloji ve uzay festivali Teknofest 2023 Atatürk Havalimanı'nda binlerce teknoloji meraklısının katılımıyla tüm hızıyla devam ediyor. Askeri hava araçlarının özel gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanırken genç girişimciler de uçan arabalardan biyoteknolojiye kadar birçok alanda ürünlerini sergileme fırsatı yakaladı. Başarılı girişimlerin ödüllendirildiği programlardan biri olan Teknofest Girişim Hızlandırma Programı Girişim Gösteri Günü ise BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlendi. Bor madeninden üretilen Türkiye'nin ilk yerli elektrolizör membranını ve Türkiye'nin ilk yerli elektrolizörünü tanıtan aynı zamanda YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından biri olan HydroBorPEM Fuel Cell Technologies, Dünya'nın ilk hidrojenli skuteri Hebunk ile hibe desteği almaya hak kazandı.

"ÜRÜNLERİMİZİN TÜM DÜNYADA KULLANILMASINI HEDEFLİYORUZ"

2019 yılından itibaren yerli hidrojen teknolojileri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyleyen HydroBorPEM Fuel Cell Technologies Şirketinin Kurucu Ortağı Erhan Demircioğlu, geliştirdikleri teknoloji ile dünyada ilk defa skuterlerde hidrojen teknolojisi kullanıldığını söyledi. Demircioğlu, "Teknofest 2023 Girişim Hızlandırma Programı'nda Hızlandırma Girişimleri arasında yer alıyoruz. Bu kapsamda alanında uzman kişilerden eğitimler aldık. Aynı zamanda programı başarıyla tamamlan girişimlere de hibe ödülleri veriliyordu. Biz de Hebunk ürünümüzü daha iyi geliştirmek adına hibe desteği almaya hak kazandık. Teknofest 2023'e özel olarak Türkiye'nin bor madeninden Türkiye'nin ilk yerli elektrolizör membranını ve Türkiye'nin ilk yerli elektrolizörünü tanıtıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli elektrolizör ile şu anda 150 milyar ABD doları seviyesinde olan hidrojen pazarında önemli bir pay elde edebileceğiz. Türkiye'yi elektrolizör teknolojisi noktasında da dışa bağımlı olmaktan kurtardık. Bor madeni katkılı yerli elektrolizörümüz ile yüzde 15 daha düşük elektrik enerjisi harcayarak hidrojen gazı üretebiliyoruz. Bu önemli çalışmayı cumhuriyetimizin 100.yılına ithaf ediyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz elektrolizör hidrojenli skuterlerimizin hidrojen kartuşlarının dolumunda önemli bir görev üstlenecek. Hedefimiz 2024 yılında bu teknolojilerimizin seri üretimine geçerek tüm dünyada kullanılabilir hale gelmesini sağlamak" dedi.