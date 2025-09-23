Dünyaca ünlü otomobil markası siber saldırı nedeniyle üretimi durdurdu

Jaguar Land Rover, İngiltere'deki fabrikalarının kapalı kalma süresini 1 Ekim'e kadar uzattığını duyurdu. Sky News'in aktardığına göre şirket, yıkıcı bir siber saldırının ardından üretimi durdurmak zorunda kaldı. Hackerların bilgisayar sistemlerini ele geçirmesiyle üretim hatları haftalardır çalışamaz durumda.

BİNLERCE FABRİKA ÇALIŞANI İZNE ÇIKARILDI

Bu kesinti nedeniyle yöneticiler, binlerce fabrika çalışanını geçici olarak izne çıkardı. Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten dev otomobil şirketinde yaşanan üretim duruşu, yaklaşık 50 bin aracın üretilememesine yol açacak. Bu durum, milyarlarca sterlinlik satış kaybı anlamına geliyor.

TEDARİKÇİLER DE CİDDİ MALİ BASKI ALTINDA

Saldırının etkileri yalnızca Jaguar Land Rover'la sınırlı değil. Şirketin tedarikçileri de ciddi mali baskı altında kalırken, dış destek olmadan bazı firmaların iflas etmesi ihtimali gündemde.