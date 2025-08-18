Dünya İnsansı Robot Oyunları Çin'de Sona Erdi

ÇİN'de düzenlenen ' Dünya İnsansı Robot Oyunları' sona erdi.

Çin'de insansı robotların spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan ' Dünya İnsansı Robot Oyunları' (WHRG), başkent Pekin'de yapıldı. Etkinliğe, Çin dışında aralarında ABD, Almanya, Japonya ve Malezya'nın olduğu 15 ülkeden 280 ekip katıldı. Oyunlarda robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklıların geliştirdiği 500'den fazla insansı robot yarıştı.

İnsansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemeyi hedefleyen etkinlikte robotlar, atletizm, jimnastik, futbol ve kick boks gibi spor dallarının yanı sıra performans ile senaryo dallarında rekabet etti. Performans dalında solo ve grup dans gösterileri, senaryo alanında malzeme kullanma, sınıflama, düzenleme ve temizleme hizmetleriyle ilgili müsabakalar yapıldı.

' Dünya İnsansı Robot Oyunları' kapanış töreninde Dünya İnsansı Robot Sporları Federasyonu'nun kuruluşu ilan edildi.