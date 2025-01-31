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Dijital Almatı Forumu: Endüstriyel Yapay Zeka ile Yeni Bir Dönem

Dijital Almatı Forumu: Endüstriyel Yapay Zeka ile Yeni Bir Dönem
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Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen 'Dijital Almatı' Uluslararası Forumu, bu yıl 'Endüstriyel Yapay Zeka: Yeni bir çağ için teknolojiler' temasıyla yapıldı. Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un açılışında, yapay zekanın ekonomideki rolü ve geleceği konuşuldu. Forumda ayrıca, Kazakistan'da kurulacak 'Alem.AI' Uluslararası Yapay Zeka Merkezi ile 1 milyon kişiye yapay zeka eğitimi verilmesi hedefleri paylaşıldı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde her yıl gerçekleştirilen "Dijital Almatı" Uluslararası Forumu, bu sene "Endüstriyel Yapay Zeka: Yeni bir çağ için teknolojiler" başlığıyla düzenlendi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, forumun açılışına Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan katıldı.

Bektenov, açılış konuşmasında, yapay zeka teknolojisinin ekonominin kalkınmasındaki kritik rolünü vurguladı.

Dünyadaki teknoloji devlerinin bir araya gelerek bu alanda projeleri ortaklaşa hayata geçirdiklerine değinen Bektenov, "Yapay zekanın küresel modeli, rekabetçilikten işbirliğine doğru hızla ilerliyor." görüşünü paylaştı.

Bektenov, Kazakistan'da "Alem.AI" Uluslararası Yapay Zeka Merkezi'nin kurulmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını ve bu yıl Astana'da açılışını yapacaklarını belirterek, Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki ortaklarını söz konusu merkez temelinde yapay zeka alanında ortak projeler geliştirmeye davet etti.

Yapay zeka sektöründe eleman yetiştirmenin Kazakistan'ın stratejik önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Bektenov, "Gelecek 5 yılda tüm devlet memurlarını da kapsayan 1 milyon kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Bektenov, yapay zekanın gelişmesiyle toplumların karşılaşabileceği zorluklara da işaret etti.

Bektenov, konuk başbakanlarla forum alanında açılan yerli ve yabancı uzmanların yapay zeka alanında geliştirdikleri teknoloji ürünlerinin yer aldığı sergiyi de gezdi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Teknoloji
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