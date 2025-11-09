Haberler

Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de de şubeleri bulunan İsviçre merkezli Habib Bank AG, Rus hackerlerin kurbanı oldu. Hacker grubu, aralarında çok sayıda Türk müşterinin de bulunduğu banka müşterilerine ait pasaport ve hesap bilgilerini ele geçirdi.

  • İsviçre merkezli Habib Bank AG'den 2.5 terabayttan fazla veri ve yaklaşık 2 milyon dosya siber saldırı sonucu çalındı.
  • Çalınan veriler arasında çok sayıda Türk müşteriye ait pasaport ve hesap bilgileri bulunuyor.
  • Hacker grubu Qilin tarafından paylaşılan dosyaların gerçek olduğu Cybernews tarafından teyit edildi.

İsviçre merkezli Habib Bank AG, 2.5 terabayttan fazla veri ve yaklaşık 2 milyon dosyanın siber saldırı sonucu çalındığını doğruladı. Sızan bilgiler arasında, aralarında çok sayıda "son dönem zengini" Türk müşterinin de bulunduğu kişilere ait verilerin yer aldığı öne sürülüyor.

TÜRKİYE'DE DE ŞUBESİ BULUNUYOR

Saldırıyı üstlenen Qilin adlı hacker grubu, banka müşterilerine ait pasaport ve hesap bilgilerini ele geçirdiğini duyurdu. Banka yönetimi, bilgisayar sistemlerine yapılan yasa dışı erişimi doğruladı. 1967 yılında Pakistan'da kurulan Habib Bank, İsviçre merkezli yapısıyla Türkiye dahil birçok ülkede faaliyet gösteriyor.

Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

FİDYE ŞÜPHESİ

Banka kaynakları, veri sızıntısı iddialarını doğrulasa da çalıntı verilerin içeriği hakkında detaylı bilgi paylaşmadı. Yetkililer, olayın ardından ilgili tüm kurumlara bilgilendirme yapıldığını açıkladı. Verilerin henüz kamuoyuna açıklanmamış olması, saldırının fidye amaçlı olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

GÖRSELLER GERÇEK ÇIKTI

Kendilerini Qilin olarak tanıtan hacker grubu, çalınan dosyaların ekran görüntülerini ve verilerin küçük bir kısmını internette paylaştı. Söz konusu görüntüler, siber güvenlik platformu Cybernews tarafından incelenerek gerçek olduğu teyit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLegend ishere:

El Habibi Döt Tabibi .. editörümüz alışık DEV kelimesine. DEV firma iflas etti. Dev firma konkordato ilan etti. Dev banka dataları çaldırdı. Kimmiş bu dev dersen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Bende Afganistan dev Bankasi zannettim Pakistanmis sorun yok ben Türk Bankalari varken niye Pakistan Bankasina para yatirayim,Afganistan olsa neyse oradan Eroin aliminda kullanirim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada

Kurtulan olmadı! İşte dehşet verici kazanın görüntüsü
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor

Cimbom'un eski yıldızı 1. Lig'i kasıp kavuruyor: 12 maç 12 gol
4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada

Kurtulan olmadı! İşte dehşet verici kazanın görüntüsü
Bu ne hal Teoman? Konserinde böyle şarkı söyledi, tepki yağdı

Konserinde tepki yağdı: 3 bin lira para verdik...
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Paranın patronu yanıt verdi
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

"6 ay sürmez" dediği evlilik 6 ayda bitti
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Türkiye'yi sarsan yangınla ilgili yeni gelişme
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
title