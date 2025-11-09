Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

İsviçre merkezli Habib Bank AG, 2.5 terabayttan fazla veri ve yaklaşık 2 milyon dosyanın siber saldırı sonucu çalındığını doğruladı. Sızan bilgiler arasında, aralarında çok sayıda "son dönem zengini" Türk müşterinin de bulunduğu kişilere ait verilerin yer aldığı öne sürülüyor.

TÜRKİYE'DE DE ŞUBESİ BULUNUYOR

Saldırıyı üstlenen Qilin adlı hacker grubu, banka müşterilerine ait pasaport ve hesap bilgilerini ele geçirdiğini duyurdu. Banka yönetimi, bilgisayar sistemlerine yapılan yasa dışı erişimi doğruladı. 1967 yılında Pakistan'da kurulan Habib Bank, İsviçre merkezli yapısıyla Türkiye dahil birçok ülkede faaliyet gösteriyor.

FİDYE ŞÜPHESİ

Banka kaynakları, veri sızıntısı iddialarını doğrulasa da çalıntı verilerin içeriği hakkında detaylı bilgi paylaşmadı. Yetkililer, olayın ardından ilgili tüm kurumlara bilgilendirme yapıldığını açıkladı. Verilerin henüz kamuoyuna açıklanmamış olması, saldırının fidye amaçlı olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

GÖRSELLER GERÇEK ÇIKTI

Kendilerini Qilin olarak tanıtan hacker grubu, çalınan dosyaların ekran görüntülerini ve verilerin küçük bir kısmını internette paylaştı. Söz konusu görüntüler, siber güvenlik platformu Cybernews tarafından incelenerek gerçek olduğu teyit edildi.