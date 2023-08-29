Çevre Bakanlığı, Teknofest'te İklim Tüneli Kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Teknofest'te katılımcıları iklim krizinin etkileri konusunda bilinçlendirmek için üç boyutlu 'İklim Tüneli' kuracak. Tünelde iklim değişikliğinin etkileri ve vatandaşların sorumlulukları gösterilecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim krizinin etkilerine karşı katılımcıları bilinçlendirmek için Teknofest'te üç boyutlu 'İklim Tüneli' kuracak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'e 13 birimiyle katılım sağlayacak. Bakanlığın standında kurulacak 'İklim Tüneli'nde ziyaretçilere iklim değişikliğinin etkilerinin ve sonuçlarının üç boyutlu şekilde gösterilmesi ve vatandaşlara iklim değişikliğiyle mücadeledeki sorumluluklarını hatırlatılarak, farkındalık kazandırılması amaçlanacak. Tüneli gezen katılımcılara önce doğa görselleri eşliğinde kuş sesleri ve aydınlık bir gün; daha sonrasında ise yangın, sel ve kuraklık gibi afetlerin görüntüleri gösterilecek. Ayrıca bakanlığa bağlı mobil TIR'larda projeler hakkında vatandaşlar bilgilendirilecek.

Ayrıca, bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından hasar tespit çalışmalarında kullanılan; Georadar cihazı, Total Station cihazı, Multi Station cihazı ve RTC-360 Lazer Tarayıcısı gibi teknolojik sistemler ziyaretçilere tanıtılacak. Ziyaretçilere, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün mobil uygulamaları, havacılık sektörü başta olmak üzere diğer sektörlere verilen hizmetler, meteorolojik okur-yazarlık, kuraklık, sel, su baskınları, taşkınlar, meteorolojik afetlere karşı alınması gereken önlemler gibi konular hakkında bilgi verilecek.

Bakan Mehmet Özhaseki, Ankaralıları Teknofest'e davet ederek, festivalde proje tanıtımları, bilgi yarışmaları ve etkinlikler yapılacağını; bilgi yarışmasını kazanan ilk üç ziyaretçiye ise hediye verileceğini belirtti.