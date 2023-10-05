Bayraktar Kızılelma'nın Altın Maketi Mücevher Fuarında Sergileniyor

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen milli muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın tamamen el işçiliğiyle üretilen 5 bin 392 gram ağırlığındaki altın maketi, mücevher fuarında sergileniyor. Ürün, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bayraktar Kızılelma'nın tamamen el işçiliğiyle üretilen 5 bin 392 gram ağırlığındaki altın maketi mücevher fuarında sergileniyor.

Baykar Teknoloji tarafından, milli ve özgün olarak geliştirilen milli muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına altın maket olarak tasarlanarak bugün kapılarını açan mücevher fuarında sergilendi. 5 bin 392 gram ağırlığında 14 ayar altından yapılan maket Bayraktar Kızılelma tamamen el işçiliğiyle üretildi. Fuarda sergilenen ürün yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Tamamen el işçiliğiyle yapıldı

Ziyaretçilerin ilgisinin oldukça yoğun olduğu Kızılelma Bayraktar'ın altın maketi ile ilgili bilgi veren üretici firma yöneticisi Ateş Ahlatcı, "Fuarda kendi ürünlerimiz dışında özel koleksiyonlar da sergiliyoruz. El işçiliği özel koleksiyonları da fuara getirdik. Ütopik ürünlerimizden bir tanesi de 14 ayar altından yaptığımız Kızılelma. Ustalarımız Kızılelma'yı gidip kendi yerlerinde görüp inceleyip sonra tamamen el işçiliğiyle yaptı. 1 bölü 35 ölçeğinde küçülterek 5 bin 392 kilo altın ağırlığında yapıldı. 1 buçuk 2 ay gibi bir zamanda yapıldı" dedi.

"Selçuk Bayraktar'ın ziyaret etmesini umuyoruz"

Yerli ziyaretçilerin oldukça fazla ilgi gösterdiğini anlatan Ahlatçı, "Her sene yaptığımız koleksiyonumuza bu fuarda Kızılelma'yı ekledik. Ürünün satışını yapmıyoruz. Yerli ziyaretçiler altın Kızılelma'ya ilgi gösteriyor. Yabancı ziyaretçilerimize de anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Selçuk Bayraktar Bey'den izin aldıktan sonra bu ürünü yaptık. Umarım onlar da gelip ziyaret ederler" diye konuştu. - İSTANBUL