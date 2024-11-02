Astrolog Sinan Hoca'dan yeni dünya düzenine dair öngörüler: "Çiplenmiş sistemlere ve yapay zeka hakimiyetine doğru gidiyoruz"

Astrolog Sinan Hoca, Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'ya konuk olarak teknolojinin etkisiyle dönüşen iş dünyası ve toplum düzeni hakkında açıklamalarda bulundu. "Gelişen yapay zeka ve robotik sistemler, bankacılıktan hukuk sektörüne kadar birçok alanda insan iş gücünü azaltacak. Sektörler birleşecek, bankalar küçülecek, çünkü işlemleri artık yapay zeka ve robotlar yönetecek," diyen Sinan Hoca, geleceğin dünyasında dijitalleşmenin etkilerini değerlendirdi.

Sinan Hoca, ilerleyen süreçte "çiplenmiş bir sistem" öngördüğünü belirterek, "Artık yapay zeka sadece teşhis koymakla kalmıyor; ev işleri yapabiliyor, finansal işlemleri yönetebiliyor. Bu sistem insanın yerini almak üzere. Ancak insansız bir dünya mümkün değil; nüfus azalacak, fakat insan hep var olacak" ifadeleriyle gelecekte insan nüfusunda bir düşüş yaşanabileceğini de ekledi. Gökyüzü hareketlerine göre bu değişimlerin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Hoca, koronavirüs ve siber savaşların da yeni düzenin parçaları olduğunu vurguladı.