Üye Girişi
Haberler

Astrolog Sinan Hoca'dan yeni dünya düzenine dair öngörüler: "Çiplenmiş sistemlere ve yapay zeka hakimiyetine doğru gidiyoruz"

Astrolog Sinan Hoca'dan yeni dünya düzenine dair öngörüler:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astrolog Sinan Hoca, teknoloji ve yapay zekanın iş dünyası ve toplum düzeni üzerindeki etkisini değerlendirdi. Gelişen yapay zeka ve robotik sistemlerin, bankacılıktan hukuk sektörüne kadar birçok alanda insan iş gücünü azaltacağını belirtti. Ayrıca, gelecekte 'çiplenmiş bir sistem' öngörüsünde bulundu. Sinan Hoca, yapay zekanın sadece teşhis koymakla kalmayıp, ev işlerini yapabiliyor, finansal işlemleri yönetebiliyor olduğunu ve bu sistemle insanın yerini alabileceğini ifade etti.

Astrolog Sinan Hoca, Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'ya konuk olarak teknolojinin etkisiyle dönüşen iş dünyası ve toplum düzeni hakkında açıklamalarda bulundu. "Gelişen yapay zeka ve robotik sistemler, bankacılıktan hukuk sektörüne kadar birçok alanda insan iş gücünü azaltacak. Sektörler birleşecek, bankalar küçülecek, çünkü işlemleri artık yapay zeka ve robotlar yönetecek," diyen Sinan Hoca, geleceğin dünyasında dijitalleşmenin etkilerini değerlendirdi.

Sinan Hoca, ilerleyen süreçte "çiplenmiş bir sistem" öngördüğünü belirterek, "Artık yapay zeka sadece teşhis koymakla kalmıyor; ev işleri yapabiliyor, finansal işlemleri yönetebiliyor. Bu sistem insanın yerini almak üzere. Ancak insansız bir dünya mümkün değil; nüfus azalacak, fakat insan hep var olacak" ifadeleriyle gelecekte insan nüfusunda bir düşüş yaşanabileceğini de ekledi. Gökyüzü hareketlerine göre bu değişimlerin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Hoca, koronavirüs ve siber savaşların da yeni düzenin parçaları olduğunu vurguladı.

Haberler.com / Musa Kara - Teknoloji
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.