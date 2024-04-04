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Arçelik, globalleşme yolunda köklü bir değişime hazırlanıyor

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1955'ten beri üretimine devam eden Arçelik, globalleşme yolunda köklü bir değişime hazırlanıyor. Şirket, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi.

Arçelik, global yolculuğunda Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek!

Arçelik A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre kurumsal markası bundan sonra Beko olacak. Şirket tarafından "globalleşme stratejisi kapsamında" olarak ifade edilen değişiklik Türkiye dahil tüm dünyadaki operasyonlar için geçerli olacak. Fakat halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

"Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir. "

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Açıklamanın devamında Beko markasına dair bilgiler paylaşıldı. Beko'nun dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55 bin çalışanıyla faaliyet göstermekte olup, 13 ülkede 45 üretim tesisi bulunduğu hatırlatıldı. Bu ülkelerin Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin olduğu belirtildi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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