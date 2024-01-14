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Apple, Siri takımını kapatıyor

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Yapay zeka yarışında geri planda kalmayı tercih eden Apple'ın Siri için büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığı ve ABD'deki büyük bir Siri takımının kapatıldığı ortaya çıktı. Şirket, 121 kişilik Siri takımını farklı bir yapay zeka takımıyla birleştirerek daha büyük planlara sahip olduğunu gösterdi.

Yapay zeka yarışında geri planda kalmayı terchi eden Apple'ın bir süredir Siri için büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ortaya çıkan son iddialar ise ABD'deki büyük bir Siri takımının kapatıldığını gösterdi.

Apple, 121 kişilik Siri takımını kapatıyor

Apple bu hafta San Diego'daki Siri veri operasyonları ekibini kapatmaya karar verdi. Ancak şirket, 121 kişilik grubu farklı bir yapay zeka takımıyla birleştirerek daha büyük planlara sahip olduğunu gösterdi. Bu hareket, Siri'de güncelleme bekleyen kullanıcılar için sürpriz oldu.

Şirket içi belgelere göre, Siri takımındaki 121 kişilik çalışanın, mevcut yapay zeka ekibiyle birleştirileceği bilgisi verildi. Çalışanların farklı bir ofise taşınıp taşınmayacaklarına Şubat ayı sonuna kadar karar vermeleri gerekiyor.

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Ancak durumdan etkilenen çalışanların çoğunun, şehir ve takım değiştirmek istemediği dile getirildi. Buna göre ofis değiştirmeyi reddeden çalışanların işten çıkarılmayla karşı karşıya kalacağı aktarıldı.

Siri ekibinin bugüne kadar İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Fransızca gibi dillerdeki sesli sorgulara açıklama ekleyerek Siri'yi geliştirmeye odaklandığı biliniyor. Farklı bir takımla birleşme planı ise işten çıkarma olasılığını artırıyor ve bu, yapay zekada büyük adımlar atmak isteyen Apple için zor bir hamle olacak.

Teknoloji devi şehir değiştirme kapsamında çalışanlara bazı olanaklar da sunacak. Buna göre sağlık sigortasında artış ve 7 bin dolara kadar yol yardımı yapılabileceği ifade edildi. Ancak takım değiştirmek istemeyenlere farklı ekipler bulunacak. Yine de mühendis olmayanlar için Apple'da yeni pozisyonlar bulmak zor olabilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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