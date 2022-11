Apple, en iyisi olduğunu iddia ettiği alandan dava yedi!

Gizliliğe verdiği önemle adından söz ettiren Apple'a, hakkında şaşırtıcı bir dava açıldı. İki güvenlik uzmanı, şirketin kullanıcılarını izleyerek eylemlerini şirkete gönderdiğini ortaya çıkardı. Peki hangi veriler toplandı? İşte ayrıntılar…

Apple kullanıcılarını izleyerek gizlilik ihlali yapıyor

Apple, son birkaç yıldır sürdürdüğü çalışmalarla kullanıcı gizliliğine odaklanmış durumda. Hatta şirket, Meta gibi büyük teknoloji şirketleriyle bu konuda fikir ayrılığına düştü. Apple'ın gizlilik düşüncesine karşı çıkan Meta, bu süreçte milyarlarca dolar kaybetti.

?? 1/5 The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.??This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e — Mysk ???????? (@mysk_co) November 3, 2022

Uygulama geliştiricisi ve güvenlik uzmanları olan Tommy Mysk ve Talal Haj Bakry, iOS'un kullanıcıların yaptığı her dokunuşu kendi uygulamaları aracılığıyla kaydedip, Apple'a gönderdiğini ortaya çıkardı. Araştırmanın şaşırtan kısmı ise, iOS ayarlarından cihaz analizlerinin paylaşımını devre dışı bırakmış olmalarıydı.

Apple, Gizlilik Sözleşmeleri ile ilgili yalan söyledi!

Mysk ve Bakry, Apple'ın topladığı verilerin oldukça ayrıntılı olduğunu söylüyor. Örnek vermek gerekirse App Store'da aradıklarınız, Borsa uygulamasında araştırdığınız ve detaylarını incelediğiniz hisse senetleri, okuduğunuz makaleler ve klavye diliniz bunların yalnızca birkaçı.

Verilerin toplandığını fark eden yazılımcılar, test için iOS 14.6 sürümüyle jailbreak edilmiş bir iPhone kullandı. Aynı testi iOS 16 ve jailbreak edilmemiş bir iPhone'da deneyen ekip, önceki araştırmayla benzer sonuçlar elde etti. Mysk, en son işletim sisteminde kullanılan şifrelemeden ötürü hangi verilerin gönderildiğini tespit edemedi.

Verileri topladığı ortaya çıkan Apple'a, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiğini gerekçe göstererek toplu dava açıldı. Ekip, şirketin verileri toplamasını değil, kullanıcıya gizlilik özgürlüğünü sağladığı konusunda yaptığı aldatmacayı öne sürdü.

StockApps, gizlilik konusunda en bilinçli firmayı açıkladı

Dev şirketler kullanıcılarının verilerini onaylı ya da onaysız şekilde kullanıyor. Öyle ki firmalar, kullanıcılarının hemen her hareketini takip ediyor ve birçok veri türünü depoluyor. StockApps, şirketlerin gizlilik konusunda nasıl bir yol izlediğine dair bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırmaya göre Apple, sadece 12 farklı veriyi inceleyip gizlilik konusunda da bilinçli davranıyor. StockApps'te yapılan açıklamaya göre şirket, yalnızca kullanıcıların hesaplarını sürdürmek için gerekli olan bilgileri saklıyor. Bunun nedeni olarak da web sitelerinin reklam gelirlerine diğerleri kadar bağımlı olmaması gösteriliyor.

Peki Apple'ın yaptığı iddia edilen gizlilik ihlali hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!