AMD, Gamescom 2023'te yeni ekran kartlarını tanıttı

AMD, Gamescom 2023 etkinliği kapsamında Radeon RX 7700 XT ve RX 7800 XT ekran kartlarını duyurdu. Bu modeller, Nvidia'nın RTX 4060 Ti ve RTX 4070'leriyle rekabet edecek ve daha uygun fiyatlı olacak. Nvidia da RTX 4060 Ti 16GB modelinde beklenmedik bir indirime giderek fiyatını 450 dolara düşürdü. Bu hamle, AMD'nin yeni RX 7000 serisiyle Nvidia'nın orta sınıf ekran kartı pazarındaki konumunu sarsabileceği beklentisini artırdı.

AMD, Gamescom 2023 kapsamında Radeon RX 7700 XT ve RX 7800 XT ekran kartlarını görücüye çıkardı. Nvidia'nın RTX 4060 Ti ve RTX 4070'leriyle rekabet edecek bu modeller, daha uygun fiyatlı sunuldu. Bu durum ise Nvidia'nın RTX 4000 serisinde fiyat indirimine gitmesine yol açtı.

Nvidia RTX 4060 Ti 16GB için beklenmedik indirim

Nvidia, GeForce RTX 4060 Ti 16GB modelinde indirime gitti. Şirketin yeni açıklamasıyla birlikte RTX 4060 Ti'ın küresel fiyatı 50 dolar ucuzladı ve 450 dolara düştü. AMD RX 7700 XT'nin de aynı fiyattan satılacağını belirtelim.

Bu hamle, AMD'nin Nvidia'nın orta sınıf ekran kartı pazarındaki konumunu sarsabilecek yeni RX 7000 serisinin tanıtılmasıyla merak uyandırıyor. Ancak fiyat indiriminin ülkemize nasıl yansıyacağı belirsiz. AMD RX 7700 XT henüz satışa çıkmamış olsa da, RTX 4060 Ti'ın 15-18 bin TL'den satıldığını görüyoruz.

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RTX 4060 Ti 16GB, RX 7700 XT'nin 256-bit veri yoluna kıyasla 192-bit bellek veri yolunu destekliyor. Ancak 16GB GDDR6 belleği, RX 7700 XT'nin 12GB'lık kapasitesine göre avantaj sağlıyor. Günümüz oyunları 8GB belleği aşmaya başladığından dolayı, 16GB VRAM kapasitesi oldukça önemli.

RX 7700 XT ise 54 işlem birimine ve 432GB/s bant genişliğini destekleyen 12GB bellek ile geliyor. AMD'nin açıklamasına göre RTX 4060 Ti 16GB varyantlarıyla yarışıyor. Fiyat olarak 450 dolardan sunulduğunu hatırlatalım.

Nvidia'nın yeni fiyatı, AMD'nin RDNA 3 ekran kartlarının piyasaya çıkmadan önce bile yarattığı etkiyi gözler önüne serdi. Ancak RTX 4060 Ti için yapılan bu değişikliğin ülkemizi etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.

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