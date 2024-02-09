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Amazon Sağlık Şirketlerinde İşten Çıkarma Yapacak

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Amazon, sağlık sektöründeki iki firması olan PillPack ve One Medical'da toplu işten çıkarma yapacağını duyurdu. Şirket, bazı maddi kaynaklarını diğer alanlara kaydırmak zorunda olduklarını belirtti.

Birçok farklı alanda büyük yatırımlar yapan Amazon, sağlık sektöründeki iki firmasında toplu işten çıkarma yapacağını açıkladı. 2018 yılında satın alınan PillPack ile 2022 yılında bünyesine katılan One Medical şirketlerinin geçtiğimiz yıldan beri küçülmeye gittiği biliniyordu.

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Amazon Sağlık Bölümü Başkanı Neil Lindsay çalışanlara yaptığı bildiride, verimli şekilde çalışmaya devam edip müşteriler ve yatırımcılar için daha iyi bir dünya sunabilmek için, bazı maddi kaynaklarını diğer alanlara kaydırmak zorunda olduklarını söyledi. Bunun da bazı çalışanların işine son verilmesi anlamına geldiğini söyleyen Lindsay, Amazon olarak sağlık yatırımları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Neil'ın böyle bir açıklama yapmayı aslında planlamadığı, ancak ortaya çıkan sızıntılar karşısında başka çaresi kalmadığı için yapmak zorunda kaldığı konuşuluyor. Fakat toplu işten çıkarma yoluna giden tek Silikon Vadisi şirketi Amazon değil. Meta, Twitter ve Microsoft gibi birçok dev teknoloji firmasının pandemi döneminde yaptığı yoğun işe alımların ardından, rüzgarın tersine dönmesiyle birlikte birçok çalışanıyla yolları ayırdığını biliyoruz.

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Otoriteler ise bu durumun geçici olduğunu, her yıl büyük kazançlar açıklamaya devam eden Amazon'un ciddi bir ekonomik sıkıntı olmadığını düşünüyor. Şirketin kurucusu Jeff Bezos'un birtakım hissesini 2025'e kadar elden çıkaracağını açıklaması da yatırımcılar tarafından hoş karşılanmamıştı.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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