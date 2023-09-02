Alpedo Dondurma Teknofest'te Dondurma Dağıttı

Alpedo Dondurma, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te binlerce katılımcı ve öğrenciye dondurma dağıttı. Kahramanmaraş dondurması, Sami Kervancıoğlu tarafından kesilerek herkese ikram edildi. Alpedo Dondurma, gelecek Teknofest organizasyonlarında da dondurma dağıtımı yapacak.

Alpedo Dondurma dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te dondurma dağıttı.

Alpedo Dondurma, Kahramanmaraş'tan adını dünyanın her noktasında duyuruyor. Son olarak da Ankara'da düzenlenen Teknofest'te binlerce katılımcı ve öğrenciye dondurma dağıttı. Çengelle asılan Kahramanmaraş dondurması, Sami Kervancıoğlu tarafından kesilerek herkese ikram edildi.

Ayrıca Alpedo Dondurma, bundan sonraki Teknofest organizasyonlarında da dondurma dağıtımı için görüşmelere başlayacağını duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ