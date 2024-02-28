Üye Girişi
Haberler

A101'de Satılan Flat Tiny House İncelemesi

Güncelleme:

A101 market zinciri, ilginç ve dikkat çekici ürünlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdi ise A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House incelemesiyle karşımıza çıkıyor. İşte bu taşınabilir evin özellikleri ve fiyatı...

Son birkaç yılda, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, ilginç ve dikkat çekici ürünlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda, A101 artık teknolojik ürünlerin yanı sıra tekne satışı da yapmıştı. ve şimdi, Flat Tiny House gibi alışılmadık bir ürünle karşımıza çıkıyor. İşte A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House incelemesi sizlerle.

A101'de 399.900 TL'ye satılan ev incelemesi!

A101'e ulaşmak için buraya tıklayın

A101'in 29 Şubat tarihli kataloğuna göre, ESCAMP 6500 Flat Tiny House dikkat çekiyor. Son dönemde konut fiyatlarının yükselmesiyle, daha ekonomik bir konut alternatifi arayanlar için Tiny House'lar popüler hale geldi. A101'e gelen Tiny House'un özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu.

A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House, 16 metrekarelik bir yaşam alanına sahip (1+1). Dış ölçülerine baktığımızda, uzunluğun 650 cm, yüksekliğin 250 cm ve derinliğin 255 cm olduğunu görüyoruz. Bu Tiny House, 2+1 yetişkinin konaklaması için uygun bir yapıya sahip olup, SCHLEGL marka 1400 kilogram kapasiteli 2 adet torsiyon frenli dingile sahip.

Tiny House'un altında 60 mm'lik ön tekerleğe sahip bir kriko bulunmakta olup, dış cephe kompozit sandviç panel ile kaplanmıştır. İç mekanda AGT duvar panelleri, çatıda ise CTP Kompozit panel teknolojisi kullanılmış. Zemin kaplaması ise 32. sınıf laminant parke ile yapılmıştır ve antibakteriyel kaplamaya, anti-alerjik özelliklere ve %90 oranında ahşap bazlı kompozit malzemelere sahip.

A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House'un fiyatı ise 399.900 TL'dir. Bu taşınabilir evin A101 için özel olarak üretildiği ve sadece mağazalarda satıldığı belirtiliyor.

A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House özellikleri

Dış ölçü: Uzunluk ~650 cm, Derinlik ~235 cm, Yükseklik ~250 cm

İç ölçü: Uzunluk ~636 cm, Derinlik ~235 cm, Yükseklik ~244 cm

Yapım alanı: 16 m² (±1)

Konaklama kapasitesi: 2+1 yetişkin

Dingil ve kaplin taşıma kapasitesi: SCHLEGEL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller

SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)

Kriko orta borulu ön teker 60 mm'lik

185 R14 C tipi lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant

Ruhsat çelikleri: O2 belgeli ve plakalı

Taşıyıcı sistem modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi

Çatı: CTP Kompozit panel teknolojisi

Dış cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtım için üretilmiş, 60 mm'lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı – JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama

İç cephe: AGT Duvar Paneli; frezelemiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtım özelliklerinin yanı sıra CO, EDP, FSC sertifikalarına sahiptir.

AG Polimer paneller EO düşük emisyon değerinde ve sıfır artık politikası ile üretilmektedir.

Zemin Kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır

Doğrama sistemi: PVC cephe sistemi / Isıcam O2 belgeli

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

A101 Emlak Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

28 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 28 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Şubat ÇANAKKALE'de Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 28 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İYİ Parti Tunceli adayı kim? 2024 İYİ Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Trabzon adayı kim? 2024 İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Saadet Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kars adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tokat adayı kim? 2024 İYİ Parti Tokat Belediye Başkan adayı Şeref Menteşekimdir? Saadet Partisi Karabük belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karabük adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tekirdağ adayı kim? 2024 İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Atasever kimdir? Saadet Partisi Eskişehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Eskişehir adayı belli oldu mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title