Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Boşanma davaları süren eşi Evin Elçi'nin geçtiğimiz yıl kendisinden boşanmak için 3 buçuk milyon lira istediğini ve eşinin ağabeyi tarafından darp edildiğini ileri sürmesiyle gündeme gelen ve konuyla ilgili dava açan ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'ye eşi Elçi tarafından dava açıldı.

Evin Elçi'nin, ünlü teknik direktörün Beşiktaş'ta bulunan dairelerini kızı için ipotek ettirmek amacıyla imzasını taklit ettiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

KIZI İÇİN İPOTEK ETTİRECEKMİŞ

Hazırlanan iddianamede, Mustafa Denizli'nin kızı ve damadının yaşadığı bazı ekonomik sorunlar nedeniyle Beşiktaş'ta bulunan konutunu bankaya teminat göstermek istediği ancak suç tarihinde müşteki Evin Elçi ile evli olması sebebiyle eşinin yazılı muvaffakiyetinin gerektiği belirtildi. Denizli'nin belgeyi ibraz ettiği ve kendisi ile eşi tarafından imzalı görünen muvafakatnameyi banka yetkilisi diğer şüpheli E.Ö.'nün "bu imzalar huzurumda alınmıştır" şeklinde şerh vererek tasdik ettiğinin anlatıldığı iddianamede, müşteki Evin Elçi'nin durumdan haberdar olması üzerine şikayetçi olduğu kaydedildi.

İMZANIN EVİN ELÇİ'NİN OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Elçi'nin imzasını taşıyan muvafakatname üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, belge üzerinde bulunan Denizli ve E.Ö.'nün imzalarının kendilerine ait olduğu belirtilirken, Evin Elçi'ye ithafen atılan imzanın müştekiye ait olmadığı ve kim tarafından atıldığının tespit edilemediği anlatıldı.

"BEN DE ATMIŞ OLABİLİRİM"

Savcılıktaki ifadesinde Mustafa Denizli'nin, kızı için ipotek tesis ettirme düşüncesini eşi ile paylaştığında yardımcı olamayacağını söylediğini ve bu nedenle tartıştıklarını, muvafakatnamenin evdeki sehpanın üzerinde durduğunu ve müşteki adına olan imzayı kendisinin de atmış olabileceğini beyan ettiği belirtildi.

Banka görevlisi E.Ö.'nün de müşteki ve şüphelinin bankaya birlikte müracaat etmesi üzerine söz konusu muvafakatnameyi tasdik ettiğini düşündüğünü ifade ettiği yer aldı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, soruşturma neticesinde Mustafa Denizli'nin bankaya teminat olarak gösterdiği taşınmazla ilgili eşi adına sahte imzalı belgeyi ibraz ettiği, banka görevlisinin de imzalar huzurunda atılmamış olmasına rağmen bu yönde şerh verip, sahte imzalı belgeyi yasal olarak geçerli hale getirmek suretiyle "özel belgede sahtecilik" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi. İddianamede, Denizli ile banka görevlisinin söz konusu suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği öğrenildi.