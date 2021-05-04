Teknik direktör Jose Mourinho İtalyan ekibi Roma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Teknik direktör Jose Mourinho İtalyan ekibi Roma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Teknik direktör Jose Mourinho İtalyan ekibi Roma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, teknik direktörlük için Portekizli Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, teknik direktörlük için Portekizli Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Roma, Jose Mourinho'nun 2021-2022 sezonundan itibaren takımın yeni teknik direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 58 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Roma Kulübü'nün ABD'li başkanı Dan Friedkin ve başkan yardımcısı Ryan Friedkin, "Jose Mourinho'ya Roma ailesine 'hoş geldin' demekten heyecan ve memnuniyet duyuyoruz." ortak açıklamasını yaptı.

Mourinho da Friedkin ailesine kendisini Roma gibi büyük bir kulübe seçtikleri için teşekkür ederken, "Kulüple yaptığımız görüşmeler neticesinde Roma'ya yönelik hedeflerini hemen anladım. Birlikte kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz. Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu beni bu işi kabul etmeye ikna etti. Önümüzdeki sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma." değerlendirmesinde bulundu.

Roma kulübü öğlen saatlerinde de mevcut teknik direktörü Portekizli Paulo Fonseca ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

İtalyan basını, Roma'nın Mourinho ile anlaşmasını "sansasyonel" olarak duyurdu.

Roma ile anlaşan Mourinho, 11 yıl aradan sonra yeniden İtalya Serie A'ya döndü.

Jose Mourinho, daha önce 2008-2010 yıllarında Serie A'da Inter'i çalıştırmış ve mavi-siyahlıların başında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi
Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi
Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı
Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Teknik direktör Jose Mourinho İtalyan ekibi Roma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:53:46. #1.14#

title