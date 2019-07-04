Teknik direktör Ahmet Akcan, Sarıyer ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktörlük görevine Ahmet Akcan'ı getirdi.

Ahmet Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıyer ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirtti.

Lacivert-beyazlı kulüp ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını vurgulayan Akcan, şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Sarıyer'in Türk futbolunda çok önemli bir yerinin olduğunu hatırlatan Akcan, taraftarların her zaman arkalarında alcaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Sarıyer, geçtiğimiz sezon TFF 2 Lig'de play-off'a yükselmiş, yarı finalde Sakaryaspor'a elenmişti.

Kaynak: AA