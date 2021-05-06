Hocalık ve sportif direktörlük koltuğu 3 yıl boyunca Emre Belözoğlu'na emanet

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör koltuğu için kararını verdi; 2024'e kadar takım Emre Belözoğlu'na emanet. Erol Bulut'un ardından göreve gelen genç teknik adam, kısa sürede geçici değil kalıcı olduğunu kanıtladı. Emre Belözoğlu bu süre boyunca aynı zamanda sportif direktörlük görevini de sürdürecek.

Şampiyonluk yarışında üst üste aldığı galibiyetlerle Beşiktaş'ı rahat bırakmayan Fenerbahçe'de bu yükselişin başında Emre Belözoğlu geliyor. 7 lig maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan kazandıran Belözoğlu, kısa sürede Başkan Ali Koç'un gözüne girdi. Sözcü'nün haberine göre; Ali Koç, Sportif Direktörlük görevinden sahaya başarılı bir geçiş yapan Belözoğlu'yla 2024 yılına kadar devam etmek istiyor. Genç hoca, camianın ve taraftarın da desteğini arkasına aldı.

TAKIM HOCADAN MEMNUN

Gelecek sezon için yeni yabancı hoca adaylarının konuşulduğu bu dönemde Koç, Belözoğlu'nda karar kıldı. Genç hocanın hem oynattığı futboldan hem de futbolcularla olan ilişkisinden memnun olan Koç, 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçimli genel kuruldan sonra Belözoğlu'yla masaya oturacak. Yeniden başkan seçilmesine kesin gözle bakılan Koç'un Belözoğlu'yla teknik direktör olarak 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İKİ KOLTUK DA ONUN

Emre Belözoğlu, saha içindeki teknik direktörlük görevinin yanı sıra Sportif Direktörlük görevine de devam edecek. Bir yandan geleceğin planlarını yapan 40 yaşındaki genç hoca, scout ekibiyle sık sık görüşüp takımın eksik bölgelerini belirledi. Belözoğlu, transfer çalışmalarında da söz sahibi olacak ve güçlü bir kadro oluşturacak.