Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı

Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gelen yetkililerin, ilçede bulunan taksicilerin taksimetrelerinde fiyat güncellemesi gerçekleştirdiğini aktardı. 2021 yılında indi-bindinin 15 TL olduğunu belirten Başkan Şen, "2022 yılında indi-bindi 20 TL olarak güncellenmiştir. 2021 yılında kilometre başı 4 TL iken 2022 yılında 5 TL oldu. Tekirdağ genelinde şoförler odası başkanları ile birlikte UKOME'den bu tarifeyi biz 2 ay önce talep ettik. Biz bu tarifeyi istediğimizde o zaman mazot 10,70 TL idi. Şimdi ise 13,77 TL oldu. Bizim talep ettiğimiz zaman bu fiyatlar güncellenseydi, bizi kurtarırdı. Ama şu an bu fiyatlar bizi kurtarmıyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı

Tekirdağ'da taksimetrelere fiyat güncellemesi yapıldı

Belediyeden satılık helikopter! Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor

Belediyeden satılık helikopter! Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor

 Marketlerin etiket kurnazlığına vatandaştan tepki: Rafta farklı, kasada farklı fiyat uyguluyorlar

Marketlerin etiket kurnazlığına vatandaştan tepki: Rafta farklı, kasada farklı fiyat uyguluyorlar

 Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL

Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title