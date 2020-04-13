Tekfen'in kurumsal yayını T Bülten’in korona günlerine özel sayısı yayınlandı
Tekfen Holding'in kurumsal yayını T Bülten Online'ın özel sayısında COVID-19 konusu işlenirken, işlerinin başında olan Tekfenlilerin videolu mesajları ve evlere kapandığımız bugünlerde moralleri yükseltecek aktivite önerileri de yer alıyor.
13.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:05
Tekfen Holding'in kurumsal yayını T Bülten Online'ın özel sayısında COVID-19 konusu işlenirken, işlerinin başında olan Tekfenlilerin videolu mesajları ve evlere kapandığımız bugünlerde moralleri yükseltecek aktivite önerileri de yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com