Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde ilk karşılaşmalar oynandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde ilk karşılaşmalar oynandı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Galatasaray karşılaştı. İzmir ekibi zorlu mücadeleden 73-67 galip ayrılarak seriyi 1-0'a getirdi.

Günün ikinci maçında ise 1907 Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş HDI Sigorta, rakibini 67-62 yenip seride 1-0 öne geçti.

Yarı final serisinin ikinci müsabakaları yarın aynı salonda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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