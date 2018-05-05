Tedaş'ın Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği Yayımlandı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) Kamu İhale Kanunu kapsamında istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları ile ilgili işlemlere dair usul ve esaslar belirlendi.

TEDAŞ'ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mal ve hizmet alımları doğrudan temin, ihale ve çerçeve anlaşma olmak üzere üç şekilde yapılacak.

Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler, ihale dokümanında belirtilmesi halinde yabancı isteklilere de açılabilecek. Bu durumda, TEDAŞ tarafından yerli istekliler lehine yüzde 20'yi aşmamak üzere ihale dokümanında belirtilecek oranda fiyat avantajı sağlanacak.

İhaleler, açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü olmak üzere üç şekilde yapılabilecek.

Açık ihale usulüne göre yapılan ihalelerde netice alınamaması durumunda ihaleler pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleşebilecek.

Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda ve şirket tarafından önceden öngörülemeyen olaylar ve savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde ihaleler pazarlık usulüyle yapılacak.

İhaleler karlılık ve verimlilik esaslarına göre gerçekleştirilecek. İhale işlemlerinde karlılık sadece fiyatta en ucuzun değil, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti ile sağlanacak.