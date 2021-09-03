Tecrübeli kaleci Kayacan Erdoğan teklifleri değerlendiriyor
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Tecrübeli kaleci Kayacan Erdoğan teklifleri değerlendiriyor

Tecrübeli kaleci Kayacan Erdoğan teklifleri değerlendiriyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de son olarak BB Erzurumspor forması giyen tecrübeli file bekçisi Kayacan Erdoğan, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Süper Lig'de son olarak BB Erzurumspor forması giyen tecrübeli file bekçisi Kayacan Erdoğan, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. 

Kayserispor, Eskişehirspor ve BB Erzurumspor ile TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan ve Süper Lig'de de boy gösteren Kayacan Erdoğan, yeni sezon öncesinde teklifleri değerlendirmeye aldı. Şu ana denk çalışmalarına bireysel olarak devam eden tecrübeli file bekçisi, TFF 1'inci Lig'den birçok kulübün kıskacına girmiş durumda. 33 yaşındaki kalecinin kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenilirken, kısa zaman içinde yeni takımının belli olması bekleniyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Tecrübeli kaleci Kayacan Erdoğan teklifleri değerlendiriyor - Haberler Spor
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