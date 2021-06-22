TEB, KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyası başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEB, KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyası başlattı

TEB, KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lere 3 ay geri ödemesiz, 36 aya varan vade seçenekleri ve yüzde 1,59'dan başlayan faizle kredi imkanı sunuyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lere 3 ay geri ödemesiz, 36 aya varan vade seçenekleri ve yüzde 1,59'dan başlayan faizle kredi imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, 15 yılı aşkın süredir "Danışman Banka" anlayışıyla KOBİ'lerin gelişmesine ve rekabette güçlenmesine desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda salgın döneminde de KOBİ'lere finansal destek sunmayı sürdüren TEB, yeni başlattığı kampanya ile yüzde 1,59'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleriyle 3 ay geri ödemesiz kredi imkanı tanıyor.

Tüm bankacılık hizmetlerinde avantajlı ürün, işlem fırsatları ve dış ticaret masraf paketleri ile müşterilerinin yanında olan TEB'in KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyasına TEB şubelerinden başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEB, KOBİ'lere özel yeni kredi kampanyası başlattı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:41:01. #1.14#

title