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TEB'den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı

TEB'den MTV ödemelerine faizsiz taksit imkanı
AA / Mehmet Kadir Kılınç - Haberler | Ekonomi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerini sağladığı taksit imkanı ile kolaylaştırıyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerini sağladığı taksit imkanı ile kolaylaştırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında MTV ödemelerini TEB kredi kartları ile CEPTETEB internet şubesi veya CEPTETEB mobil bankacılık uygulamasından yapan müşteriler, faizsiz ve ücretsiz 2 veya 3 taksit fırsatından yararlanabilecek. Ödemelerini TEB ATM'lerinden veya www.gib.gov.tr üzerinden yapan müşteriler ise yine faizsiz ve ücretsiz olarak 2 taksite ödemelerini yapabilecek.

AA / Mehmet Kadir Kılınç - Ekonomi Haberleri

Türk Ekonomi Bankası, Kredi, Mtv, Ekonomi, Haber

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