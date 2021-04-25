SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea
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SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana CirsteaİSTANBUL,(DHA)TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Rumen tenisçi Sorana Cirstea ikinci WTA tekler zaferini elde etti.

SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea

İSTANBUL,(DHA)

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Rumen tenisçi Sorana Cirstea ikinci WTA tekler zaferini elde etti.

1 numaralı seri başı, dünya 17 numarası Belçikalı raket Elise Mertens'i 1 saat 40 dakika süren final karşılaşmasında 6-1, 7-6 (3) yenen Cirstea 18 yaşında Taşkent'te kazandığı zaferin ardından 13 yıl sonra ikinci kupasını İstanbul'da kaldırdı. Klasmanda 67'nci sırada bulunan Cirstea set kaybı yaşamadan geldiği finalde Mertens'in servisini beş kez kırdı ve ikinci servis puanlarının yüzde 70'ini kazandı.

ÇİFTLERDE ŞAMPİYON MERTENS/KUDERMETOVA

Çiftlerde ise şampiyonluk 1 numaralı seri başı Elise Mertens ve Veronika Kudermetova'nın oldu. Belçika Mertens ve Rus Kudermetova, 2 numaralı seri başı Japon tandem Nao Hibino/ Makoto Ninomiya çiftini 6-1, 6-1 ile yenerek birlikte ilk şampiyonluklarına uzandı.

SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea
SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea
SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea
SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea
SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea
SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea
SPOR TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Şampiyonu Sorana Cirstea

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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