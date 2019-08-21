TCMB repo ihalesiyle piyasaya 2 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.
21.08.2019 12:02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi.
İhaleye 2 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: AA