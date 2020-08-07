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TCMB: Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, piyasa yapıcı bankalara 'Açık Piyasa İşlemleri' çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

TCMB: Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü
07.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:52

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, piyasa yapıcı bankalara 'Açık Piyasa İşlemleri' çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

TCMB'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

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