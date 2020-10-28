TCMB Başkanı Uysal: "Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar anlamında ne şekilde gerekiyorsa o şekilde adımları atmaya devam edeceğiz."
28.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:00
TCMB Başkanı Uysal: "Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar anlamında ne şekilde gerekiyorsa o şekilde adımları atmaya devam edeceğiz.
TCMB Başkanı Uysal: "Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar anlamında ne şekilde gerekiyorsa o şekilde adımları atmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu