TCMB Başkanı Uysal: "Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar anlamında ne şekilde gerekiyorsa o şekilde adımları atmaya devam edeceğiz."
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TCMB Başkanı Uysal: "Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar anlamında ne şekilde gerekiyorsa o şekilde adımları atmaya devam edeceğiz."

28.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:00
TCMB Başkanı Uysal:

TCMB Başkanı Uysal: "Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar anlamında ne şekilde gerekiyorsa o şekilde adımları atmaya devam edeceğiz.

TCMB Başkanı Uysal: "Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar anlamında ne şekilde gerekiyorsa o şekilde adımları atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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