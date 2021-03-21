TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleri ile görüşmesi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleri ile görüşmesi

21.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:47
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleri ile görüşmesi

Bankacılık kaynakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bankacılık kaynakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, toplantıda karşılıklı genel ekonomik değerlendirmeler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.

Para Politikası Kurulu'nun daha önce açıklanan takviminde toplanacağının ve toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının ifade edildiğini bildiren kaynaklar, bankacılık sektörünün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve TCMB'nin uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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