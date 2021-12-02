TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." - Haberler Ekonomi
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda."

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu:

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu : "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda."

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz.'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz."

AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri

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