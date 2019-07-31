TCMB Başkanı Murat Uysal: "Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları...

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

TCMB Başkanı Murat Uysal:

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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