TCMB Başkanı Murat Uysal: "Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları...
TCMB Başkanı Murat Uysal: "Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.
TCMB Başkanı Murat Uysal: "Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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11:40 TCMB Başkanı Murat Uysal: "Para politikası kararlarını alırken bağımsız şekilde hareket ediyoruz."
11:36 TCMB Başkanı Uysal: "Elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz"