TCMB Başkanı Ağbal'dan TÜSİAD'a ziyaret
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TCMB Başkanı Ağbal'dan TÜSİAD'a ziyaret

11.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti.

TCMB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Naci Ağbal ve beraberindeki heyet, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla TÜSİAD'ı ziyaret etti. TÜSİAD yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu. 2023 yüzde 5 #kalıcıfiyatistikrarı" ifadelerine yer verildi.

TÜSİAD tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"TCMB Başkanı Sayın Naci Ağbal TÜSİAD'ı ziyaret etti. Serbest piyasa kuralları çerçevesinde verimlilik odağıyla #kalıcıfiyatistikrarı konusunu ele aldık. Gıda enflasyonu ile mücadelede bütüncül bir yaklaşımla tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine yönelik önerileri paylaştık."

TCMB Başkanı Ağbal'dan TÜSİAD'a ziyaret
TCMB Başkanı Ağbal'dan TÜSİAD'a ziyaret
TCMB Başkanı Ağbal'dan TÜSİAD'a ziyaret
TCMB Başkanı Ağbal'dan TÜSİAD'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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