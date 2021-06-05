TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Ege Üniversitesi Masterler ile karşılaştı

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ile Ege Üniversitesi (EÜ) Masterler, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ile Ege Üniversitesi (EÜ) Masterler, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

EÜ 1 No'lu çim sahada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve EÜ Rektörü Necdet Budak'ın da forma giydiği müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetti.

İlk yarısı 3-3 biten karşılaşmayı EÜ Masterler 7-4 kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, maçtan önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni bir normalleşme sürecine girdiğini hatırlattı. Meclis Spor'a ve müsabakaya ev sahipliği yapan Ege Üniversitesine teşekkür eden Dağ, şöyle konuştu:

"İzmir'in sporseverliğini, centilmenliğini ve güzelliğini bugün sahada da inşallah göreceğiz. Bu anlamda sporun birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk havasını, İzmir'in güzel iklimiyle bir araya getirip hem sahada güzel bir organizasyon ortaya koyacağız hem de Kovid-19'da tünelin ucundaki ışığı görme durumuyla birlikte daha güzel günlere yelken açacağız."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı'nı ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını, müsabakada da dostluğun kazanacağını söyledi.

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkanı Adem Tatlı ise Ege Üniversitesine teşekkür ederek, güzel geçecek müsabakada dostluğun ön planda olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz