TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yönelik bazı sözleri üzerine verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine tartışma yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, öneri üzerine yaptığı konuşmada, Soylu'nun 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine gidilen süreç içinde iktidar partisi aracılığıyla devlet ciddiyetinden uzak siyasi söylemler tercih ettiğini savundu.

Soylu'nun, İçişleri Bakanı olarak terörle mücadelede yakalanan ritme, güvenlik bürokrasisinin arkasında duruş şekline, güvenlik bürokrasisiyle beraber teröre nefes aldırmayacak şekilde davranmasına teşekkür ettiklerini belirten Ağıralioğlu, "Ama bunca teşekküre rağmen, oradan edindiğiniz itibarı, sırf seçim kazanmak için, sizin siyasi vizyonunuzun hilafına davranan insanları karalama avantajına dönüştürmemelisiniz. İftira, iftiraya teşebbüs edenin üzerine zillet olarak kalır." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Süleyman Soylu'nun ağzından defalarca, "Temel Karamollaoğlu ve Maral Akşener Kandil'le sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin altında imzaları var." vurgusunu dinlediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Devlet, devleti yönetenler nezdinde ciddiyetini muhafaza edemezse millet vicdanında ciddiyetinin karşılığını bulamaz. Türk devletinin yöneticiliği, özellikle seçim sathına girildiği andan itibaren görünürlüğü, İçişleri Bakanlığı'dır. İçişleri Bakanı daha çok devletin görünürlüğünü temsil ettiği için, eski Türkiye'de geri çekilir, siyasi angajmanın dışında bağımsızlara tevdi edilirdi. Yeni sistem içerisinde böyle bir imkanınız olmamış olabilir ama Türk devletinin yöneticilerinin devletin vakarına uygun davranma mesuliyeti, mecburiyeti vardır, devlet devlet gibi konuşur. Devletin yöneticisi olanlar, seçimi kazanmak için siyasi rakip gördüklerine her şeyi söylemeyi mubah göremezler."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, öneri üzerine yaptığı konuşmada, Soylu'nun bir televizyon programında, "Bizim yerimiz CHP'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız." dediğini savundu. Ayrıca Soylu'nun geçmişte FETÖ, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı iddia edilen birtakım sözlerini de aktaran Özkoç, "Allah'a bin şükür olsun ki CHP'nin kıyısından geçmemiş." dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Soylu'nun, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı, en çalışkan bakanı olduğunu ifade etti. Yerli ve milli olan herkesin, Soylu'ya terörle mücadelede destek vermesi gerektiğini vurgulayan Can, "Süleyman Soylu'nun demek istediği şudur. Terörle, PKK'yla mücadele ederken kahraman güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonuna halel getirecek davranışlardan, imalardan, beyanlardan, söylemlerden, görüntülerden siyasi partilerin ve temsilcilerin uzak durması gerektiğini beyan etmiştir. Bu yanlış anlamalara meydan verebilecek davranışlardan ve söylemlerden imtina etmemiz lazım, Sayın Süleyman Soylu'nun dediği de budur." şeklinde konuştu.

Can, Soylu'nun söz konusu ifadesinin, "Urfa, Adıyaman, Ankara ve İstanbul seçimlerinde bizim desteğimizle belediye alabilirsiniz, batıda size kaybettireceğiz." söylemine karşı söylendiğini ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, partisinin seçimlerdeki taktiğinin iktidar ittifakının, iktidar alanını daraltacak doğrulta olduğunu anlatarak, "Bunu eleştirebilirsiniz ama bunu herhangi bir şekilde bir suçmuş gibi topluma anlatmak, bunun büyük bir vebal yarattığını topluma anlatmak demokratik siyasetten nasibinizi almamış olmanız demektir." diye konuştu.

Tartışmalar üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, grup başkanvekillerine yeniden söz verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kandil beni destekliyor." diyen bazı belediye başkanlarına verilen destekler ve "Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." şeklindeki stratejik ortaklıklar nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu'nun siyasi eleştirilerini ortaya koyduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, "Milletin huzurunda bunlar gündeme gelmiştir ve milletimiz de bununla ilgili kanaatini ortaya koymuştur. Dolayısıyla, olayı kendi bağlamında değerlendirmek ve onu bağlamından kopartarak değerlendirmemek gerekir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, CHP'nin, FETÖ ve tüm terör örgütleriyle ilgili önlerine fatura konulmayan siyasi partilerin TBMM'de önüne fatura konulmasıyla ilgili talepte bulunduğunu, AK Parti'nin buna "evet" demediğini söyledi.

Özkoç, "Burada 'Terör örgütünün yanında duran, arkasında duran.' diye hamaset yapmayın. Yüreğinizi de biliyoruz, vicdanınıza da biliyoruz, aklınızı da biliyoruz." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu, 17-25 Aralık'ın, bütün yolsuzlukların ortaya çıktığı önemli bir milat olduğunu öne sürdü.

Ağıralioğlu, "İthamlar doğrudur kahir ekseriyet, mutlaka birtakım ilaveler yapılmıştır, çıkarılmıştır ama ana şemada ben suistimalin, yolsuzluğun, usulsüzlüğün, ahlaksızlığın belgelendiğini düşünüyorum. Ama bunların belgelenme şeklinin süreç içerisinde seçime ramak kala, seçim sonucunu değiştirecek bir yargı darbesine dönüştürüldüğünü de ifade ediyorum." dedi.

Bu ifadeler üzerine Akbaşoğlu, eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'ten, merhum Turgut Özal, Süleyman Demirel'e kadar, yıllarca FETÖ'nün anlaşılamadığını ve herkesin, bütün siyasi partilerin referans mektupları yazdığını anımsattı.

Akbaşoğlu,"Kasım Gülek ile Fetullah Gülen'in arasındaki münasebetlerden tutun bugünlere kadar hangi serencamdan geldiğini bütün hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunu anlayan AK Parti, bununla mücadele eden AK Parti. Herkes sivil toplum kuruluşu olarak bildiğinde bu münasebetleri devam ettiregeldiler. Ancak ne zaman ki yargı darbesiyle 15 Temmuz'da ve bu konuda devleti ele geçirmeye yöneldi, takiyeci bir terör örgütü olduğu ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

