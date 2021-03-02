TBF ile Bitci Teknoloji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
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TBF ile Bitci Teknoloji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

02.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:28
TBF ile Bitci Teknoloji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Bitci Teknoloji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Bitci Teknoloji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bitci Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Onur Altan Tan, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, TBF yöneticileri ve Bitci Teknoloji temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

İmza töreninde açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, anlaşmadan dolayı heyecan duyduğunu belirterek, "Blockchain teknolojisinin ülkemizdeki öncü kurumlarından Bitci Teknoloji'yi iş ortaklarımız arasına dahil ettiğimiz için mutluyuz. Kadın ve erkek milli takımlarımızın Avrupa Şampiyonaları'ndaki mücadelesinde Bitci, millilerimizin yanında olacak. İnanıyorum ki milli takımlarımız hepimizi gururlandıran başarılar kazanırken Bitci Teknoloji de diğer iş ortaklarımız gibi gücümüze güç katacak. Bitci Teknoloji CEO'su Sayın Onur Altan Tan'a basketbola duydukları güven için bir kez daha teşekkür ediyor, yaptığımız sponsorluk anlaşmasının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan da basketbolu desteklemekten büyük bir mutluluk duyduklarını aktararak, "Umuyoruz ki bu iş birliği, yıllardır bizlere her türlü gururu yaşatan millilerimizin gelecekteki nice başarılarında da pay sahibi olacaktır. Bunun yanında TBF iş birliğiyle hayata geçireceğimiz Milli Takım Token projemizle de bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Bununla ilgili detayları da önümüzdeki günlerde paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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