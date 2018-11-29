TBB'den Vdmk İhraçları Çalışmalarına İlişkin Açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB) çalışmaları devam eden Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ihraçlarıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından likidite sağlanmasının gündeme gelmediği belirtildi.

Birlikten yapılan açıklamada, ipotek teminatlı menkul kıymetlerin dayanak gösterilmek suretiyle ihraç edilecek VDMK hususunda gündeme gelen ve gerçeği yansıtmayan bazı değerlendirmelerin, para ve sermaye piyasalarında istikrarın sağlandığı, risklerin önemli ölçüde azaldığı, öngörülebilirliğin ve yatırımcı ilgisinin arttığı bir dönemde yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde yanlış anlaşılmalara neden olabileceği düşünüldüğünden bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin finansmanının sağlıklı ve istikrar içinde sürdürülmesinde finansal sektörün büyümesinin, bankacılık yanında sermaye piyasaları ve diğer finansal kurumların gelişmesinin, hizmetlerin ve ürünlerin çeşitlendirilerek piyasaların derinleştirilmesinin gerekli olduğu görüşünde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, uluslararası düzenlemelere ve iyi örneklere uygun olarak ipotek teminatlı kredilerin menkul kıymetleştirilmesi ve bunlara dayanarak VDMK ihracı faydalı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği ve üye bankalar tarafından piyasa koşullarına uygun, yerli ve yurt dışında yerleşik yatırımcılara sunulmak üzere, birden çok banka tarafından ihraç edilmiş farklı ipotek teminatlı menkul kıymetlerin dayanak gösterilmek suretiyle VDMK ihraçları konusunda uluslararası iyi uygulamalar üzerine çalışmalar yürütülmüştür.

İhraçların piyasa uygulamaları çerçevesinde standart işlemler olarak yapılandırılması ve yatırımcıların talebine sunulması hedeflenmektedir. İhraçlarla ilgili olarak TCMB tarafından likidite sağlanması hususu gündeme gelmemiştir. Bankacılık sektörünün faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütmek için ihtiyaç duyduğu rezervlere, likiditeye, likidite sağlamak için gerekli teminatlara sahip olduğu bilinmektedir."